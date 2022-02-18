Отец Зеленского выругался на журналистов из-за вопроса о побеге с Украины

Отец украинского президента Владимира Зеленского Александр нецензурно выругался во время беседы с журналистами в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что его сын и его супруга уехали с Украины из-за возможного «вторжения» России. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать? Это все глупость какая-то. Мы лучше умрем за Украину. Вокруг только мелют одну ерунду, а лучше бы взяли лопатку и ушли бы в траншеи защищать Украину. Видимо, тем, кто об этом пишет, нехер делать», — высказался Александр Зеленский.

Сам президент опроверг данные о том, что его семья улетела из Украины. Он заявил, что глава государства и его близкие должны демонстрировать, как нужно вести себя в «нелегкое» для страны время.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации граждан распублики в Россию в связи с готовящимся украинскими силовиками наступлением. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. Он также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.