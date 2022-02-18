На Украине рассказали о готовности харьковчан к российскому вторжению

Часть жителей Харькова готовы к радикальным мерам в случае вторжения российской армии в их город. Об этом бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил во время ток-шоу на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Экс-глава МВД рассказал, что провел в Харькове несколько дней, и подчеркнул, что приветствовать российские войска там никто не собирается.

«Большинство [горожан] настроены решительно. Часть людей настолько решительны, что готовы к радикальным действиям с оружием в руках. Мне рассказывали молодые люди: "Мы превратим [Харьков] в Сталинград, будем из каждого окна стрелять — почему нам до сих пор не выдали оружие?"» — добавил Аваков.

В начале февраля бывший глава МВД Украины высказывал мнение, что эскалация вокруг республики завершится в начале весны. «Я говорю жене, что к 8 марта, надеюсь, что все будет хорошо», — отметил он.