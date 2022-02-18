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Эксперт объяснил цены на бензин в России и США

Аналитик Переславский объяснил, почему в России бензин стоит дороже, чем в США

Фото: Pixabay

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил, почему в России, по сравнению с США, бензин стоит дороже. Его слова передает агентство «Прайм».

Эксперт заявил, что на ценообразование влияют разные факторы, в первую очередь — налоги. Так, в США на всевозможные налоги и акцизы приходится около 20 процентов стоимости бензина в розницу, а в России — почти 70 процентов. При этом американские власти расходуют дополнительные средства на развитие добывающих компаний и активно поддерживают их в период пандемии, поскольку страна покрывает лишь половину потребности в топливе и стремится повысить этот показатель.

«В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы (на логистику, разведку и бурение при добыче нефти, — прим. Ленты.ру) несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений», — объяснил аналитик. Он также отметил, что морские пласты нефти в Америке, установка буровых вышек на которых дешевле, чем добыча «в условной тундре».

Ранее сообщалось, что в 2022 году автомобильное топливо в России подорожает. Ожидаемый скачок в цене бензина связан с ростом инфляции и с увеличением издержек бизнеса. Эксперты спрогнозировали подорожание топлива на 8-10 процентов или пять рублей за литр.

Марина Совина
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