Лукашенко рассказал о строительстве в России порта для белорусских грузов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о строительстве в России порта для перевалки белорусских грузов. По его словам, он может появиться под Санкт-Петербургом, передает РИА Новости.

Лукашенко сообщил об этом по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Президент России отдал распоряжение, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером, могли построить свой порт», — сказал Лукашенко. «Мы будем грузить в течение года-полутора эти миллионы тонн грузов», — указал он, но не уточнил, о каких именно грузах идет речь.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Москве 18 февраля и длились 2,5 часа. Они обсудили дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, а также проведение совместных военных учений.