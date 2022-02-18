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Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президента Путина с белорусским коллегой Лукашенко продлились около 2,5 часов

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они продлились около двух с половиной часов. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

Это была первая в 2022 году встреча двух лидеров, и она прошла без дополнительных антиковидных ограничений. В частности, между президентами не было социальной дистанции в несколько метров. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями и по-дружески обняли друг друга.

Путин и Лукашенко обсудили, а частности, дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, а также проведение совместных военных учений.

Ранее стало известно, что президент России пригласил белорусского коллегу поучаствовать в учебном запуске баллистических и крылатых ракет.

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Евгения Куликова
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