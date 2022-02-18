Переговоры Путина и Лукашенко завершились

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они продлились около двух с половиной часов. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

Это была первая в 2022 году встреча двух лидеров, и она прошла без дополнительных антиковидных ограничений. В частности, между президентами не было социальной дистанции в несколько метров. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями и по-дружески обняли друг друга.

Путин и Лукашенко обсудили, а частности, дальнейшее развитие российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные проблемы европейской безопасности и обеспечение национальных интересов двух стран, противостояние западным санкциям, а также проведение совместных военных учений.

Ранее стало известно, что президент России пригласил белорусского коллегу поучаствовать в учебном запуске баллистических и крылатых ракет.