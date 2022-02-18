Байден представит новые данные по ситуации на Украине

Президент США Джо Байден 18 февраля представит гражданам новые данные по ситуации на Украине. Об этом стало известно из рабочего графика главы государства, который распространил Белый дом, передает РИА Новости.

Отмечается, что выступление американского президента начнется в 16:00 (00:00 19 февраля по московскому времени). «Президент представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией воинского контингента на границе с Украиной», — сказано в графике Байдена.

Ранее Байден заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом. Он добавил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока — оно, по его словам, произойдет в ближайшие дни. «Они не отвели никаких войск, они стянули дополнительные войска», — заявил политик.