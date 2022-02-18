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В России финансируемый из-за границы фонд впервые убрали из списка иноагентов

Городской суд Петербурга исключил фонд «Гуманитарное действие» из списка иноагентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд принял решение убрать из реестра иностранных агентов фонд «Гуманитарное действие», помогающий людям с ВИЧ. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

Там отметили, что это первый случай, когда организация была исключена из списка иноагентов без отказа от иностранного финансирования.

Суд отменил решение Минюста, включившего фонд в список иноагентов в декабре 2020 года. Тогда в министерстве решили, что организация ведет политическую деятельность, и потребовали наложить на нее штраф. Позднее Петроградский районный суд не нашел в работе фонда признаков политической деятельности.

Ранее юристы правозащитного центра «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) подали апелляцию на решение Мосгорсуда о его ликвидации. По их словам, санкция в виде ликвидации несоразмерна правонарушениям центра, которые были устранены еще до решения суда.

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Роман Кирьянов
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