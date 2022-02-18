Путин прокомментировал отношение Запада к идее России о гарантиях безопасности
Запад пока не воспринимает идеи гарантий безопасности России. Так его отношение прокомментировал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая транслируется на YouTube.
Глава государства рассказал, что по просьбе Лукашенко поделился содержанием своих последних контактов с лидерами западных стран по теме предоставления России со стороны США и НАТО гарантий безопасности. По словам президента, этот вопрос также волнует белорусских союзников.
Путин рассказал, что лидеры обсудили ситуацию вокруг продвижения российских требований к Западу, основные из которых сводятся к недопущению дальнейшего расширения альянса, отказу от размещения ударных вооружений возле границ России и возврату военного потенциала и инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.
Лукашенко прилетел в Москву в связи с продолжающимися совместными учениями «Союзная решимость-2022» в Белоруссии. Военнослужащие Союзного государства отрабатывают на полигонах вторжение условного противника с западного и северо-западного направления. Часть российских войск, по данным Минобороны, уже вернулись в пункты постоянного базирования.