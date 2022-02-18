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Врач рассказала об опасных свойствах рыбы

Диетолог Михалева предупредила россиян об опасных свойствах некоторых съедобных видов рыбы

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупредила россиян об опасных свойствах рыбы. Ее слова передает «Прайм».

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Михалева рассказала, что некоторые съедобные виды рыб могут быть опасны для организма из-за содержания в них метилртути, органической формы ртути. Рыба накапливает этот элемент, поскольку ест водоросли, содержащие этот элемент. Чем дольше живет рыба — тем более она «опасна» для человека.

К рыбам с самым высоким уровнем содержания метилртути относятся акула, рыба-меч, тунец большеглазый, марлин и королевская скумбрия. Умеренное количество метилртути содержится в тунце желтопером и длиннопером, треске, карпе, сибасе, дорадо, морской форели и речном окуне. Их следует употреблять не чаще одного раза в неделю. Самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2-3 раза в неделю.

По словам специалиста, выращенная рыба менее опасна, однако она не так полезна из-за низкого содержания в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. К примеру, в выращенном на ферме лососе в 10 раз меньше витамина Д, чем в диком. Это касается и омега-3 жирных кислот.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила россиян о смертельной опасности белого хлеба. Она заявила, что если тщательно его не пережевывать, это может привести к возникновению кишечной непроходимости. Также специалист отметила, что в ряде случаев это может оказаться опасным для жизни и дала совет, как избежать подобных проблем.

Марина Совина
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