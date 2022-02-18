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Еще один российский регион оказался готов принять беженцев из ЛНР и ДНР

В Калужской области заявили, что безусловно готовы принять беженцев из ЛНР и ДНР

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Еще один российский регион — Калужская область — оказался готов принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Ему задали вопрос, готова ли Калужская область принять беженцев из ЛНР и ДНР.

«Безусловно», — ответил собеседник.

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11 февраля

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

Марина Совина
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