Еще один российский регион оказался готов принять беженцев из ЛНР и ДНР

Еще один российский регион — Калужская область — оказался готов принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил РИА Новости представитель министерства внутренней политики и массовых коммуникаций региона.

Ему задали вопрос, готова ли Калужская область принять беженцев из ЛНР и ДНР.

«Безусловно», — ответил собеседник.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.