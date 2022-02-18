Тысячи британцев остались без света из-за шторма

Тысячи домов в Британии остались без света после шторма «Дадли». Энергетическая компания Northern Powergrid до сих пор восстанавливает поврежденные ветром линии электропередач, сообщает Bloomberg.

«Мы вновь обеспечили светом около 19 тысяч зданий, но еще тысяча остается без света», — отметил представитель компании. Шторм накрыл ряд районов в Шотландии, Англии и Северной Ирландии. Порывы ветра достигали 130 километров в час.

«Дадли» также оставил жителей Соединенного Королевства без поездов. Железнодорожным компаниям пришлось отменить большинство рейсов из-за опасных погодных условий и поломок на дороге. Согласно объявлению метеослужбы, погодная опасность в Шотландии держалась на «желтом» уровне до 10 утра 17 февраля.

Жители Британии готовятся к еще одному шторму 18-го числа. Эксперты прогнозируют, что он окажется мощнее «Дадли» — в прибрежных зонах порывы ветра могут достигнуть 152 километров в час. Такой шторм способен повалить деревья, а также нанести ущерб зданиям и оставленному снаружи транспорту. Агентство по охране окружающей среды предупреждает, что возможны наводнения. Организация ограждает от воды места, оказавшиеся в опасности.

Ранее крупный снежный шторм накрыл регион Новая Англия в США. Осадки в городе Бостон побили рекорд — за сутки уровень выпавшего там снега достиг 59 сантиметров, на пару миллиметров отстал город Айлип. Данные за последние десятилетия показывают, что большая часть самых крупных снежных бурь в США произошла с 2000 года по настоящее время.