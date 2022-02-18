Жители ДНР высказались об эвакуации в Россию

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) высказались об объявленной властями эвакуации населения в Россию. Об этом они рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Пока достаточной информации о грядущей эвакуации нет, как и о необходимых документах и сроках, отмечают в ДНР. Местные жители ждут дальнейшего развития событий и заявлений от властей, а пока признаются, что не планируют покидать регион как минимум до воскресенья, 20 февраля.

«Прифронт (прифронтовые территории — прим. «Ленты.ру») всегда страдал. Россияне, наблюдающие за войной, сто процентов видели героических бабушек и дедушек, которые оставались жить на передовой. Это такой донбасский характер, который был гордостью всегда», — отметил один из жителей республики. По его мнению, такое поведение приводило к большому числу жертв, но теперь, благодаря помощи России, этого можно избежать.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массовой эвакуации мирного населения в Россию. По его словам, в первую очередь вывезут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», жителей ДНР информируют о том, как проходит эвакуация с помощью громкоговорителей и рассылки местного МЧС.