Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жители ДНР высказались об эвакуации в Россию

Жители ДНР признались, что пока не планируют покидать республику

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) высказались об объявленной властями эвакуации населения в Россию. Об этом они рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Пока достаточной информации о грядущей эвакуации нет, как и о необходимых документах и сроках, отмечают в ДНР. Местные жители ждут дальнейшего развития событий и заявлений от властей, а пока признаются, что не планируют покидать регион как минимум до воскресенья, 20 февраля.

«Прифронт (прифронтовые территории — прим. «Ленты.ру») всегда страдал. Россияне, наблюдающие за войной, сто процентов видели героических бабушек и дедушек, которые оставались жить на передовой. Это такой донбасский характер, который был гордостью всегда», — отметил один из жителей республики. По его мнению, такое поведение приводило к большому числу жертв, но теперь, благодаря помощи России, этого можно избежать.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
Вчера

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин объявил об организации массовой эвакуации мирного населения в Россию. По его словам, в первую очередь вывезут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», жителей ДНР информируют о том, как проходит эвакуация с помощью громкоговорителей и рассылки местного МЧС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий ПлотниковАлиса Реброва
Обсудить
Последние новости
В Донецке началась эвакуация местных жителей в Россию
Известный блогер не смогла купить дом и переехала в сарай
Стала известна причина отсутствия Гусмана на КВН
Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на популярный греческий курорт
Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады в Пекине
Задержан пытавшийся надругаться над российской школьницей педофил
Собянин рассказал о своем участии в стройотряде
ДНР и ЛНР отвергли предложение Украины о переговорах по Донбассу
Еще в одном российском регионе отменили ковид-сертификаты в общественных местах
В США оценили готовность украинских МиГ-29 к войне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.