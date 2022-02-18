Регулярные упражнения предотвратили ухудшение памяти

Ученые Университета Питтсбурга (США) выявили, что регулярные упражнения помогают предотвратить ухудшение эпизодической памяти — памяти о конкретных событиях в прошлом, включая их время, местоположение и другую контекстуальную информацию. Именно эпизодическая память первой начинает ухудшаться с возрастом. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Medicine.

По словам специалистов, упражнения три раза в неделю в течение как минимум четырех месяцев позволяют компенсировать возрастные ухудшения эпизодической памяти. Эксперименты на мышах показали, что физическая нагрузка повышает кровоснабжение мозга и улучшает память, ее эффект на организм людей был подтвержден при анализе 1279 исследований. Ученые отобрали 36 научных работ, соответствующих определенным критериям, и провели статистический анализ изложенных в них результатов, которые охватывают три тысячи участников.

Оказалось, что упражнения действительно полезны для мозга пожилых людей. У людей в возрасте 55-68 лет наблюдались более значительные улучшения эпизодической памяти, чем у тех, кому были 69-85 лет. Это указывает на то, что приступать к регулярным физическим нагрузкам следует как можно раньше. Команда также обнаружила наибольший эффект от упражнений у тех, кто еще не испытывал снижения когнитивных функций, а также в исследованиях, в которых участники тренировались несколько раз в неделю.