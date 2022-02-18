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Спорт

Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал Олимпиады в Пекине

Сборная Финляндии по хоккею стала первым финалистом Олимпиады

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная Финляндии по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Финская команда переиграла соперников из Словакии и стала первым финалистом турнира. Итоговый счет — 2:0 в пользу сборной Финляндии. Голами отметились Сакари Маннинен и Харри Песонен.

Во втором полуфинале встретятся сборные России и Швеции. Матч пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени.

Финал олимпийского турнира по хоккею пройдет 20 февраля. Финляндия сыграет в решающем матче турнира во второй раз в своей истории. В 2006 году на Играх в Турине финны проиграли в финале Швеции. В 1988-м сборная Финляндии также стала серебряным призером, тогда турнир проходил по круговой системе.

Николай Костюков
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