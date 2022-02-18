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Мощная волна пробила окна салона пассажирского парома и попала на видео

В Гамбурге мощная волна пробила окна салона пассажирского парома и смыла одного туриста

В Германии мощная волна, вызванная штормом «Дадли», разбила окна парома и заставила пассажиров спасаться бегством от хлынувшего в салон потока воды. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал The Sun.

На кадрах, снятых очевидцем из салона парома в Гамбурге, попал момент, как мощный удар огромной волны пробивает окна судна. Сильный напор воды тут же устремляется в салон, смыв одного пассажира, сидевшего за столиком ближе всех к носовой части судна. Остальные туристы сразу же вскочили со своих мест и побежали на выход.

Отмечается, что циклон «Иления» охватил большую часть северной Германии, скорость ветра достигла 94 миль в час (154 километров в час). Власти рекомендовали людям оставаться дома и держаться подальше от зданий, строительных лесов и линий электропередач.

В феврале сообщалось, что тысячи домов в Британии остались без света после шторма «Дадли». Энергетическая компания Northern Powergrid до сих пор восстанавливает поврежденные ветром линии электропередач.

Дарья Рыбак
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