Мощная волна пробила окна салона пассажирского парома и попала на видео

В Германии мощная волна, вызванная штормом «Дадли», разбила окна парома и заставила пассажиров спасаться бегством от хлынувшего в салон потока воды. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал The Sun.

На кадрах, снятых очевидцем из салона парома в Гамбурге, попал момент, как мощный удар огромной волны пробивает окна судна. Сильный напор воды тут же устремляется в салон, смыв одного пассажира, сидевшего за столиком ближе всех к носовой части судна. Остальные туристы сразу же вскочили со своих мест и побежали на выход.

Отмечается, что циклон «Иления» охватил большую часть северной Германии, скорость ветра достигла 94 миль в час (154 километров в час). Власти рекомендовали людям оставаться дома и держаться подальше от зданий, строительных лесов и линий электропередач.

В феврале сообщалось, что тысячи домов в Британии остались без света после шторма «Дадли». Энергетическая компания Northern Powergrid до сих пор восстанавливает поврежденные ветром линии электропередач.