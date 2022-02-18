Бывший прокурор Норильска сел на 11 лет и оштрафован на 10 миллионов за взятку

Норильский городской суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву и двум его сообщникам, проходившим по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-прокурор признан виновным в получение взятки в крупном размере должностным лицом за незаконные действия. Его брат Докки Гутаев выступил посредником, а бизнесмен Фарид Исак-оглы Бабаев — взяткодателем. Хаваж-Бауди Гутаеву назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в 10 миллионов рублей. Он также лишен классного чина и права занимать государственные должности. Его брат получил девять лет со штрафом почти в восемь миллионов рублей, а третий фигурант — 7 лет 10 месяцев и штраф 13 миллионов рублей.

Норильский прокурор был задержан в декабре 2019 года. В марте 2020 года его уволили из надзорного ведомства.

По версии следствия, в феврале 2019 года Гутаев получил более трех миллионов рублей в качестве вознаграждения от бизнесмена. За эти деньги экс-прокурор пообещал оказать воздействие на начальника управления ЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда. Они должны были склонить нескольких директоров коммерческих организаций к заключению договоров субподряда с дружественной организацией «Промресурссервис» на сумму 25 миллионов рублей.

Кроме того, за вознаграждение бизнесмен рассчитывал на общее покровительство экс-прокурора Гутаева.