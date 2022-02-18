Лукашенко решил «разбавить западную элиту»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пошутил о своей поездке в Россию. Об этом сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Во время разговора с Путиным Лукашенко заявил, что рад визитом в Москву «разбавить западную элиту своими людьми».

18 февраля президент Белоруссии прилетел в Москву на фоне продолжающихся российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022». По прибытии он встретился с российским президентом, который пригласил его принять активное участие в учебном запуске баллистических и крылатых ракет.

До этого на фоне обострения ситуации на границе России и Украины Москву посещали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.