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Лукашенко решил «разбавить западную элиту»

Президент Лукашенко заявил, что своим визитом в Москву «разбавляет западную элиту»
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пошутил о своей поездке в Россию. Об этом сообщает Telegram-канале «Пул Первого».

Во время разговора с Путиным Лукашенко заявил, что рад визитом в Москву «разбавить западную элиту своими людьми».

18 февраля президент Белоруссии прилетел в Москву на фоне продолжающихся российско-белорусских военных учений «Союзная решимость-2022». По прибытии он встретился с российским президентом, который пригласил его принять активное участие в учебном запуске баллистических и крылатых ракет.

До этого на фоне обострения ситуации на границе России и Украины Москву посещали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

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Георгий Нестеров
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