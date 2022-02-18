Лукашенко заподозрили в желании продать российское оружие на Запад

Во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко попросит оставить российскую технику на территории своего государства для того, чтобы затем продать его третьим странам, в том числе, и на Запад, предположил политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Лентой.ру». Он напомнил, что подобный инцидент уже имел место в 1994-1995 годах.

Лукашенко прибыл в российскую столицу для переговоров с Путиным. Ранее сообщалось, что они обсудят вопросы безопасности и развитие торгово-экономического сотрудничества. В Кремле уточнили, что речь также пойдет об актуальных проблемах европейской безопасности.

Мечты президента

Политолог отметил, что сегодня Лукашенко делает много громких заявлений, целью которых является показать свою значимость для Москвы: президент обещает поставить у себя «сверхъядерное» оружие, признать самопровозглашенные ЛНР, ДНР и вместе с Россией бороться против всех предполагаемых противников.

«Но вряд ли Москва воспользуется услугами Лукашенко, — считает Болкунец. — Он уже обещал признать и Южную Осетию, и Абхазию, и Крым, но так ничего и не сделал, его давно уже не воспринимают как человека, способного держать свои слова и обещания. Заявления о "сверхъядерном" оружии и вовсе показывает его невежество. В то же время, о ядерном оружии он мечтает уже давно, но если думает, что ему дадут эту кнопку, то глубоко ошибается: наличие ядерного оружия на территории не делает регион безопасным».

Кроме того, Болкунец напомнил, что именно Лукашенко является одним из авторов концепции 1995 года, в которой предлагалось сделать Европу безъядерной, так что президент вступает в противоречие с собственными же тезисами.

Политолог также предположил, что президент Белоруссии попросит оставить российское оружие на территории своей страны, но усомнился, что такое решение будет принято.

«Российское оружие на территории Белоруссии ему нужно по очень простой причине — чтобы продать его в третьи страны так же, как он уже сделал это в 1994-1995 годах, — сказал политолог. — Это был грандиозный скандал Москвы и Минска, тогда Лукашенко продал боеспособную технику просто для того, чтоб заработать денег. Он до сих пор это отрицает, но есть подтверждающие задокументированные материалы. Тогда Лукашенко хотел таким образом подлизаться к американцам, но у него ничего не получилось. С тех пор отношение в Москве к нему брезгливое, как к человеку непорядочному, готовому заработать на чем угодно».

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.