США понадеялись на дипломатию Лаврова

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфил заявила, что Вашингтон надеется на приезд министра иностранных дел России в Женеву на встречу с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Ее слова передает РИА Новости.

Томас-Гринфил отметила, что Москва пока никак не отреагировала на приглашение сесть за стол переговоров. «Мы надеемся, что он (Сергей Лавров, — прим Ленты.ру) примет приглашение и выберет дипломатию вместо конфронтации», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине.