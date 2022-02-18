Европейская страна потратит миллиарды евро на спасение от кризиса

Италия заявила о намерении потратить до 8 миллиардов евро (9 миллиардов долларов) на компенсацию роста цен. Таким образом европейская страна планирует спастись от трудностей, вызванных энергетическим кризисом. Об этом сообщает Bloomberg.

Для защиты потребителей и компании от резкого роста цен на энергоносители страна хочет выделить около 6 миллиардов евро (6,8 миллиарда долларов) энергетическому сектору. Остальные средства власти планируют направить на поддержку отраслей, зависящих от нефтегазового сектора. В том числе помощь будет оказана автомобильной отрасли.

На данный момент власти Италии во главе с премьер-министром Марио Драги уже выделили более 10 миллиардов евро на компенсацию скачка цен. Однако цены в Италии, как и в других европейских странах, продолжают расти. Ранее итальянские энергетические регуляторы предупредили, что счета за электроэнергию могут увеличиться на 131 процент в первом квартале года, а цены на природный газ вырастут более чем на 90 процентов.

Резкий рост цен связан с энергетическим кризисом, который начался в августе прошлого года из-за снижения объема поставок российского газа и низкого уровня заполненности европейских хранилищ. В декабре 2021 года в Европе цены на топливо достигли исторического рекорда, превысив отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров. Стоимость импорта энергоносителей для ЕС выросла на 72,1 процента в прошлом году — с 250,9 миллиарда долларов в 2020-м до 431,8 миллиарда долларов в 2021-м.