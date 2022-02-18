Акции «воздушного Uber» рухнули после аварии

Акции американского стартапа Joby, который разрабатывает аэротакси и позиционирует себя как воздушный Uber, рухнули после аварии одного из прототипов. На закрытии торгов 17 февраля ценные бумаги подешевели на девять процентов, цена за акцию опустилась до 5,05 доллара.

По информации New Atlas, аппарат разбился во время испытательного полета в Калифорнии. Незадолго до аварии аэротакси разогналось до 435 километров в час, это на 100 километров в час больше максимальной заявленной скорости летательного аппарата.

Аппаратом управляли дистанционно, пострадавших нет, но другие детали случившегося не приводятся. Расследованием крушения будет заниматься Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

Аэротакси Joby — электрический конвертоплан с V-образным хвостовым оперением и шестью электромоторами, аппарат рассчитан на пилота и четверых пассажиров. N542AJ — один из двух предсерийных прототипов.

Стартап остается одним из ведущих игроков, претендующих на долю будущего рынка беспилотных такси. Ранее стало известно, что Joby вместе с японской авиакомпанией ANA запустят летающее такси в Японии. Автопроизводитель Toyota Motor Corporation будет сотрудничать с ними, чтобы синхронизировать новый вид транспорта с наземным, а также выступит в качестве одного из инвесторов Joby.