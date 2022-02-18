Ким Чен Ын заставил сотни корейцев мерзнуть во время длинной речи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заставил сотни людей мерзнуть, пока выступал с длинной речью о своем отце Ким Чен Ире. В это же время сам Ким и его приближенные использовали спрятанные под сценой обогреватели, сообщает Daily Mail.

Пока Ким Чен Ын выступал с 30-минутной речью, посвященной 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира, температура воздуха достигла 15 градусов мороза. Собравшиеся все это время стояли смирно, большинство без перчаток, шарфов или шапок.

Некоторые репортеры, заметив большой пучок проводов, проходящих под красной ковровой дорожкой сцены, предположили, что те вели к обогревателям, которые использовались для подачи тепла элите коммунистического государства.

Чествование отца Ким Чен Ына было частью первого с июля 2019 года Национального собрания, отложенного из-за пандемии COVID-19. В Пхеньяне также состоялись вечерний гала-концерт и шоу фейерверков. Сообщалось, что находившиеся в столице КНДР иностранные дипломаты были приглашены на празднование в знак ослабления ковидных ограничений.

Ранее в Северной Корее выпустили документальный фильм, посвященный деятельности лидера страны в 2021 году. Сообщалось, что создатели ленты уделили особое внимание слухам относительно проблем Ким Чен Ына со здоровьем, которые начали распространяться после его резкого похудения. В ленте показали момент, как исхудавший лидер КНДР с трудом спускается по лестнице в ходе одной из своих поездок. Голос за кадром пояснял, что политик полностью зачах, поскольку сильно беспокоился, работая над тем, чтобы осуществить мечты своего народа.