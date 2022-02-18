Латвия официально откроется для российских туристов

В посольстве Латвии в России официально подтвердили, что с 1 марта страна откроется для российских туристов независимо от статуса вакцинации. Соответствующий документ опубликован на сайте посольства республики.

Так, въехать в страну можно при предъявлении сертификата о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Еще один вариант — тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

От предоставления медицинских документов освобождены дети младше 12 лет. Кроме того, власти отменили требование заполнять электронную анкету на сайте www.covidpass.lv перед въездом в Латвию.

Ранее сообщалось, что с 25 февраля Нидерланды отменят требование проходить карантин для туристов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. От самоизоляции освобождаются путешественники, которые полностью вакцинированы или вылечились от коронавируса. Тем не менее, туристам все равно потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.