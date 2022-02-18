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Латвия официально откроется для российских туристов

В посольстве Латвии в России подтвердили, что страна открывается для непривитых россиян

Фото: Victor Lisitsyn / globallookpress.com

В посольстве Латвии в России официально подтвердили, что с 1 марта страна откроется для российских туристов независимо от статуса вакцинации. Соответствующий документ опубликован на сайте посольства республики.

Так, въехать в страну можно при предъявлении сертификата о вакцинации препаратом, признанным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), или при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Еще один вариант — тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до поездки.

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От предоставления медицинских документов освобождены дети младше 12 лет. Кроме того, власти отменили требование заполнять электронную анкету на сайте www.covidpass.lv перед въездом в Латвию.

Ранее сообщалось, что с 25 февраля Нидерланды отменят требование проходить карантин для туристов, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. От самоизоляции освобождаются путешественники, которые полностью вакцинированы или вылечились от коронавируса. Тем не менее, туристам все равно потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

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Мария Гейн
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