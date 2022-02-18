Женщина чуть не лишилась богатства из-за забывчивости

Забывчивая жительница американского города Грейам, штат Северная Каролина потеряла выигрышный лотерейный билет, два месяца не могла его найти и чуть не лишилась причитавшегося ей богатства. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

32-летняя Ана Майя купила лотерейный билет, когда переезжала в новый дом и сорвала джекпот. Она выиграла 532,3 тысячи долларов (40,3 миллиона рублей).

Женщина начала паниковать, когда после переезда стала разбирать вещи и не смогла найти выигрышный билет. «Последние пару месяцев я жила в сильном стрессе, и все это время пыталась найти билет. Я напрочь забыла, куда положила его», — сказала она.

В конце концов, Майя нашла билет между страницами старой школьной тетради. «Я испытала огромное облегчение, когда нашла его. Это было последнее место, где я бы стала его искать», — отметила американка.

Победительница вовремя нашла билет и успела получить приз до того, как он «сгорел».

Женщина планирует потратить деньги на поездку в отпуск, оплату счетов и инвестиции. Часть денег она собирается отложить для дочерей.

Ранее сообщалось, что житель итальянского города Генуя сорвал джекпот и случайно оставил выигрышный лотерейный билет в баре. Когда он вернулся за билетом, сотрудники паба объяснили ему, что билет выбросили, и мусор уже увезли на свалку.