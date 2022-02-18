Мужчина разочаровался в любимой лотерее и сразу же выиграл крупную сумму

В США мужчина выиграл 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) сразу же после того, как разочаровался в любимой лотерее и купил билет другой. Об этом сообщает UPI.

Ставший обладателем крупной суммы житель штата Южная Каролина рассказал, что несколько лет был преданным игроком лотереи Pick 3 — он регулярно покупал билеты и внимательно следил за всеми розыгрышами. Однако недавно он окончательно разочаровался в ней, потому что ему так и не удалось выиграть по-крупному.

Во время очередного похода в магазин американец нарушил традицию и вместо билета Pick 3 купил билет Lucky No. 7 Doubler scratch-off. Стерев защитный слой, он понял, что с первой же попытки выиграл 30 тысяч долларов.

Счастливчик рассказал, что пока не собирается тратить деньги, а отложит их «на черный день». Магазин, где мужчина купил счастливый билет получил 300 долларов (22,5 тысячи рублей) в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что американец из штата Вирджиния выиграл в лотерею 264 раза за два месяца. В общей сложности ему досталось более 50 тысяч долларов.