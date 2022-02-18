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Оценены шансы Макрона на победу на выборах во Франции

Политолог Агеева заявила, что у Макрона хорошие шансы победить на президентских выборах

Фото: Reuters

У действующего президента Франции Эммануэля Макрона хорошие шансы на победу на предстоящих выборах, которые пройдут в апреле. Так оценила перспективы политика замглавы Департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Вера Агеева в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог отметила, что французы в целом остались довольны тем, как Макрон справился с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. По ее словам, несмотря на критику, большая часть населения Пятой республики позитивно оценивает его деятельность. «Во французской культуре принято критиковать власть, даже если к политику относятся положительно. Французы считают это здоровым инструментом, чтобы элиты не перешли к не демократическим практикам», — заявила Агеева.

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При этом ученый подчеркнула, что у Макрона сильные соперники по электоральной гонке. В частности, речь идет о кандидате от республиканцев Валери Пекресс, чьи рейтинги поддержки растут. По словам Агеевой, если она выйдет с действующим президентом во второй тур выборов, результат может быть непредсказуемым.

Ранее телеканал BFM TV сообщал, что Макрон стал лидером опросов общественного мнения и остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, менее чем за три месяца до первого тура почти каждый второй француз назвал политика победителем гонки. Такого мнения придерживаются 48 процентов респондентов.

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Екатерина Андреева
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