Фигура российской гимнастки в купальнике восхитила фанатов

Российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала новые фотографии с недавнего отдыха в Дубае. Снимки доступны в Instagram спортсменки.

На фото 21-летняя спортсменка запечатлена в бежевом купальнике и соломенной шляпе. Она позирует под пальмой на пляже.

За несколько часов публикация собрала более 30 тысяч лайков. Пользователи восхитились фигурой гимнастки и оставили десятки восторженных комментариев. «Идеальна в бикини», «Богиня в золоте», «Нереальная красавица», — написали фанаты.

Ранее Мельникова опубликовала фото с красным кабриолетом Ferrari. «Другая реальность», — подписала снимки девушка.

Мельникова — серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка Игр 2020 года в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На проходившем в октябре 2021 года мировом первенстве россиянка стала абсолютной чемпионкой.