В Москве пенсионерку под предлогом выплат по COVID-19 обокрали почти на миллион
В Москве неизвестный обманом похитил с банковского счета пенсионерки почти миллион рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД в пятницу, 18 февраля, пишет АГН «Москва».
Сообщается, что неизвестный позвонил пожилой женщине 16 февраля.
Пресс-служба Департамента труда и защиты населения Москвы:
Чтобы не попасться на уловки мошенников необходимо соблюдать достаточно простые правила. В первую очередь, не нужно открывать дверь незнакомым людям. Что касается телефонных звонков, то желательно не отвечать на незнакомые номера и естественно не открывать веб-ссылки, которые приходят с таких номеров. Как правило, это тоже мошенники.
Также нужно иметь телефон горячей линии своей банковской организации. Потому что нередки случаи, связанные с мошенничеством именно в этой сфере. Кроме того, не нужно сообщать по телефону свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Социальные работники никогда не приходят без предупреждения. Для того чтобы уточнить, работает ли данный сотрудник в этой организации и действительно ли он вышел на дом для посещения, необходимо позвонить в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. Также сотрудник соцслужбы никогда по телефону не просить зайти в банковское приложение для каких-то действий. Социальные выплаты производятся или после заявления человека, или автоматически и поступают на счёт в кредитной организации, а не доставляются домой соцработником.
Если у вас возникли сомнения, можно обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства или позвонить по телефону единой справочной службы города Москвы 8 (495) 777-77-77.
Мужчина представился работником социальной защиты и под предлогом выплаты пенсионерам, связанной с COVID-19, он узнал реквизиты ее банковской карты. В результате он украл с ее счета 936 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведется следствие.
В декабре 2021 года в Севастополе две гадалки обокрали 83-летнюю пенсионерку на 480 тысяч рублей. По данным следователей, мошенницы подошли к женщине на улице и сообщили ей, что видят на ней порчу и сглаз. Злоумышленницы назвали имена взрослых детей жертвы и сказали ей, что те тоже в опасности.