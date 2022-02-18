В Москве пенсионерку под предлогом выплат по COVID-19 обокрали почти на миллион

Пресс-служба Департамента труда и защиты населения Москвы:

Чтобы не попасться на уловки мошенников необходимо соблюдать достаточно простые правила. В первую очередь, не нужно открывать дверь незнакомым людям. Что касается телефонных звонков, то желательно не отвечать на незнакомые номера и естественно не открывать веб-ссылки, которые приходят с таких номеров. Как правило, это тоже мошенники.

Также нужно иметь телефон горячей линии своей банковской организации. Потому что нередки случаи, связанные с мошенничеством именно в этой сфере. Кроме того, не нужно сообщать по телефону свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Социальные работники никогда не приходят без предупреждения. Для того чтобы уточнить, работает ли данный сотрудник в этой организации и действительно ли он вышел на дом для посещения, необходимо позвонить в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства. Также сотрудник соцслужбы никогда по телефону не просить зайти в банковское приложение для каких-то действий. Социальные выплаты производятся или после заявления человека, или автоматически и поступают на счёт в кредитной организации, а не доставляются домой соцработником.

Если у вас возникли сомнения, можно обратиться в центр социального обслуживания по месту жительства или позвонить по телефону единой справочной службы города Москвы 8 (495) 777-77-77.