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Перечислены главные модные тренды у россиян в 2022 году

Стилисты сервиса Freestylo заявили, что в нынешнем сезоне у россиян в моду вошли мини-юбки

Фото: Shutterstock

Стилисты сервиса по персонализированному подбору одежды Freestylo перечислили главные модные тренды у россиян в нынешнем сезоне. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 18 февраля.

В первую очередь специалисты заявили, что в 2022 году потребители Freestylo разделились на две категории: первые придерживаются минимализма в своем стиле, приобретая наряды нейтральных цветов. В то же время вторая группа покупателей выбирает более вычурные вещи с пайетками, бахромой, перьями и блестящими деталями.

Согласно списку, популярными у жителей России также стали мини-юбки с заниженной талией. Отмечается, что 19 процентов клиентов Freestylo предпочитают короткие юбки в противовес миди- и макси-вариантам. Помимо этого, в моду вошли топы и платья с вырезами в неожиданных местах, например на талии, ключицах или бедрах.

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Кроме того, в список попали кожаные вещи, особенно актуальными в данной категории стали пиджаки, которые эксперты рекомендуют сочетать с джинсами или брюками из того же материала. В то же время мужская часть аудитории в 2022 году заинтересовалась различными предметами гардероба с яркими принтами и футболками-поло.

Вдобавок стало известно, что одним из ключевых трендов стал интерес потребителей к локальным брендам.

«Во-первых, локальные марки стараются придерживаться принципов этичности при производстве одежды. Во-вторых, они стали чем-то средним между растиражированным массмаркетом и люксом, и создают эксклюзивную одежду по доступной цене. Локальный производитель, как правило, дорожит репутацией, борется за клиента, за качество и уровень сервиса», ― заключила основательница Freestylo Анастасия Таамазян.

В декабре 2021 года стилисты портала Who What Wear предрекли шесть модных трендов 2022 года. Среди них, например, присутствуют куртки мужского кроя с воротником, галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов.

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Майя Пономаренко
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