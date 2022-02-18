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Польский премьер пригрозил России жесткими санкциями из-за Украины

Премьер Польши Моравецкий заявил, что санкции против России будут жестче, чем в 2014 году
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters

Если Россия вторгнется на Украину, санкции, которые против нее введет Европейский союз, будут жестче, чем в 2014 году. С такой угрозой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после окончания саммита Евросовета в Брюсселе. Его цитирует РИА Новости.

«Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть намного мощнее введенных после российской агрессии в 2014 году», — заявил польский политик. Он также отметил, что ограничения будут введены только в случае якобы запланированного Россией вторжения на Украину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева и заявил, что Москва не готова обсуждать это. Лавров заявил, что Россия хочет обсуждать не только украинскую безопасность, но безопасность всего региона.

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Николай Чигасов
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