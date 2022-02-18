Польский премьер пригрозил России жесткими санкциями из-за Украины

Если Россия вторгнется на Украину, санкции, которые против нее введет Европейский союз, будут жестче, чем в 2014 году. С такой угрозой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после окончания саммита Евросовета в Брюсселе. Его цитирует РИА Новости.

«Мы конструируем очень конкретный пакет конкретных санкций. Которые должны быть намного мощнее введенных после российской агрессии в 2014 году», — заявил польский политик. Он также отметил, что ограничения будут введены только в случае якобы запланированного Россией вторжения на Украину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева и заявил, что Москва не готова обсуждать это. Лавров заявил, что Россия хочет обсуждать не только украинскую безопасность, но безопасность всего региона.