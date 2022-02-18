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На автопарк Моргенштерна наложили ограничения из-за неоплаченных штрафов

Приставы наложили ограничения на автопарк Моргенштерна из-за штрафов в 9,5 тысячи рублей

Фото: @morgen_shtern

Судебные приставы наложили ограничения на автопарк российского рэпера Моргенштерна из-за неоплаченных дорожных штрафов на общую сумму в 9,5 тысячи рублей. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, большинство из нарушений ПДД были зафиксированы осенью 2021 года перед тем, как хип-хоп-артист вместе с женой улетел в Дубай. Эту информацию частично подтвердил адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с РИА «Новости».

В Telegram-канале рэпера «Не Моргенштерн» появилось сообщение, что на автомобили Моргенштерна, действительно, «наложили запрет на регистрационные действия» из-за неоплаченных штрафов. Позже в СМИ исполнителя отметили, что все задолженности перед приставами были погашены.

Ранее Моргенштерн раскрыл свой актуальный заработок на корпоративах. Покинувший Россию музыкант заявил, что сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд отечественного шоу-бизнеса. «Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — рассказал хип-хоп-артист.

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Сергей Равин
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