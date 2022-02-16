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Моргенштерн раскрыл свой заработок на корпоративах

Рэпер Моргенштерн заявил, что получает за корпоративы от 100 тысяч долларов

Фото: @morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн в ходе интервью для «Нового радио» раскрыл свой актуальный заработок на корпоративах. Его слова приводит издание «Дни.ру».

После эмиграции из России музыкант продолжил давать концерты. Моргенштерн заявил, что сохраняет за собой статус одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. «Сейчас в основном выступаем на корпоративах. Ценник начинается от 100 тысяч долларов. Депутатам скидка», — рассказал хип-хоп-артист. Отмечается, что примерно столько же получает за выступление певица Алла Пугачева.

В конце ноября 2021 года стало известно, что Моргенштерн отправился сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне слов председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что исполнитель торгует наркотиками в соцсетях. Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что после выступления Бастрыкина опасается давления правоохранителей на своего доверителя.

В феврале текущего года сообщалось, что полицейские в Набережных Челнах возбудили административное производство в отношении хип-хоп-артиста по делу о пропаганде наркотиков в трех его музыкальных клипах. По результатам лингво-ботанической экспертизы было выявлено, что по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

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Сергей Равин
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