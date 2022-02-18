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Названы города России с самым недоступным жильем

«Авито Недвижимость»: копить на квартиру в Севастополе придется более 40 лет

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Больше всего по времени копить на жилье в новостройке придется в Севастополе — откладывая треть зарплаты будущим владельцам понадобится 40,3 года. Об этом говорится в материалах «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

Накопить на квартиру, откладывая половину зарплаты в Севастополе, можно за 25,1 года. Одним из городов в самым недоступным жильем также назвали Москву, где в первом случае уйдет 24,2 года, а во втором — 40,3 года.

Чуть меньше 40 лет придется копить, не тратя треть зарплаты, придется в Нижнем Новгороде (38,1 года) и Симферополе (37,5 года). Ниже в рейтинге расположились Казань (36,1 года) и Краснодар (35,2 года).

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Что касается покупки вторичного жилья, то на него дольше всего будут копить жители Севастополя — в зависимости от откладываемой суммы им понадобится 29,8 или 49,6 года. В Симферополе понадобится 23,4 года или 39 лет.

Откладывая треть зарплаты, больше 30 лет на «вторичку» будут копить в Калининграде (33,5 года), Казани (33,2 года), Нижнем Новгороде (31,4 года), Краснодаре (31,4 года), Москве (31,7 года) и Санкт-Петербурге (30 лет).

В марте 2021 года Центробанк проанализировал средний размер ставок и назвал регионы с самым недоступным кредитом на жилье. Лидером рейтинга стала Чеченская Республика, где средняя ставка по ипотеке достигла 8,06 процента годовых. Высокие показатели также зафиксировали в Республиках Ингушетии (8,03 процента) и Тыве (7,99 процента).

Нина Ташевская
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