Финляндия решила предоставить площадку для встречи Лаврова и Блинкена

Финляндия решила предложить площадку для переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Саули Ниинисте.

«Если Финляндию попросят предоставить услуги (место для встречи Лаврова и Блинкена, — прим. "Ленты.ру"), Финляндия готова это сделать», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине. Госсекретарь добавил, что в рамках переговоров по решению украинского кризиса Вашингтон предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».