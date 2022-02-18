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Финляндия решила предоставить площадку для встречи Лаврова и Блинкена

Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил площадку для переговоров Лаврова и Блинкена
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Hannah McKay / Reuters

Финляндия решила предложить площадку для переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента страны Саули Ниинисте.

«Если Финляндию попросят предоставить услуги (место для встречи Лаврова и Блинкена, — прим. "Ленты.ру"), Финляндия готова это сделать», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине. Госсекретарь добавил, что в рамках переговоров по решению украинского кризиса Вашингтон предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».

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Анжелика Бережная
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