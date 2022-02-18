ФСБ пришла с обысками в администрацию Новочеркасска

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о превышении полномочий при предоставлении земельного участка, в его рамках проходят обыски в администрации Новочеркасска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления СКР по Ростовской области.

Служебное преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, которые предоставили материалы для расследования.

По версии следствия, неустановленные сотрудники городской администрации незаконно предоставили местной жительнице участок площадью 1178 квадратных метров, расположенный в Новочеркасске. В настоящее время следователи устанавливают причастных к махинациям должностных лиц.

В ходе обысков изымается интересующая следствие документация.