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Украину предупредили об опасности откладывания проблем в отношениях с Россией

Для Киева откладывать решение проблем с Москвой опасно, считает украинский эксперт Белашко

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко предупредил, что для Украины откладывать решение проблем в отношениях с Россией опасно. Об этом он заявил в эфире канала «Перший Козацький», программа опубликована на YouTube.

Как отметил Белашко, на данный момент Киев не стремится урегулировать существующие проблемы в отношениях с Москвой. Однако чем дальше этот процесс затягивается, тем более болезненным для Украины это решение будет, считает он. «На какое-то решение надо выходить», — резюмировал украинский эксперт.

По мнению Белашко, официальная позиция Украины создает все больше издержек для международных партнеров. Страдают в нынешней ситуации непосредственно украинцы, которым это «влетает в копеечку», так как в стране не реализовываются никакие крупные инвестиционные проекты.

Ранее постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН) заявил, что президент страны Владимир Зеленский всегда готов к переговорам с Россией. До этого Зеленский предложил Путину провести переговоры и заявил, что готов к диалогу в любом формате.

Марина Совина
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