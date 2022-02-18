Кремль ответил на слова Зеленского о гарантиях для Украины

Нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных. Так на слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. «Поэтому, обсуждая общую безопасность, конечно же, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран», — подчеркнул Песков.

Это как раз тот самый тезис, который российская сторона отстаивает, и тот самый тезис, который министр иностранных дел России Сергей Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе, добавил представитель Кремля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. По его словам, альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому государство могло бы присоединиться.