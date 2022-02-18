На Украине опровергли заявление России об отводе войск от границы

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг заявление Москвы об отводе войск от границы с республикой. Главу ведомства цитирует УНИАН.

Резников отметил, что перемещения российских войск продолжаются. «Мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают 129 тысяч наземного компонента, и вместе с морской и авиационной компонентой составляют около 149 тысяч. Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже стянута, и мы ожидаем, что в ближайшие дни будет стянуто еще несколько тысяч человек», — заявил министр.

По данным главы Минобороны, в Черное море в ближайшее время планируют зайти три корабля. Кроме того, в России продолжаются учения Росгвардии «Заслон-2022», которые Киев также считает потенциальной угрозой своей безопасности.

Министр подчеркнул, что Украина просчитала все возможные сценарии вторжения и готова к ним.

Ранее Минобороны России объявило о возвращении подразделений, участвовавших в учениях возле украинской границы, в пункты постоянной дислокации. При этом, по словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, учения на этом не заканчиваются и почти все военные округа и флоты продолжают запланированные маневры в других регионах.

