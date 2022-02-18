Россиянам посоветовали не пересылать в мессенджерах один тип фотографий

Фотографии документов, пересылаемые пользователями в мессенджерах, могут стать добычей киберпреступников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала пиар-директор Rakuten Viber в России и странах СНГ Мила Рогулина. Она также посоветовала россиянам удалять всю персональную информацию из переписок.

«Если по каким-то причинам вы хотите все-таки поделиться посадочным талоном на самолет, фото полученной визы или удачным снимком в паспорте, спрячьте всю важную информацию: не включайте ее в кадр или закрасьте в фоторедакторе. Крайне нежелательно в мессенджерах делиться данными банковской карты (номером, сроком действия, CVV-кодом), а также любыми паролями или пин-кодами», — сказала Рогулина.

По ее мнению, ценность для мошенников могут представлять даже самые безобидные типы сведений. К ним относятся номер телефона пользователя, который в Rakuten Viber рекомендуют скрыть от незнакомцев в настройках мессенджера, домашний адрес, места работы и учебы. Кроме того, важно не делиться без необходимости данными о геолокации.

«Не сообщайте ничего лишнего, когда общаетесь с незнакомцами или публикуете информацию в открытом доступе, например, в сообществах или групповых чатах. Если же вы делитесь персональными данными со знакомыми, удаляйте эту информацию или используйте дополнительные функции приложений. Например, в Viber есть исчезающие сообщения, которые удаляются спустя выбранное время», — посоветовала Рогулина.

Она добавила, что для переписок лучше использовать безопасные мессенджеры. Например, такие, в которых сквозное (end-to-end) шифрование включено по умолчанию. В таких приложениях все данные передаются в зашифрованном виде, а прочесть их могут только участники переписки.

Ранее основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян раскрыл стоимость определения точного местоположения любого россиянина. Цена подобной услуги на черном рынке составляет примерно восемь тысяч рублей. В даркнете эту услугу называют разовым определением местоположения абонента («вспышка»).

