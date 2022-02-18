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Доктор наук объяснил проблемы с потенцией из-за коронавируса

Профилактолог Токарев связал слабую эрекцию после COVID-19 с нарушением работы сосудов

Фото: Unsplash

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что проблемы с потенцией у мужчин, переболевших коронавирусом, могут возникать из-за нарушений работы сосудистой системы. Его слова передает URA.RU.

Токарев отметил, что за последние полгода в России на 43 процента вырос спрос на препараты для повышения потенции, и предположил, что слабая эрекция может являться одним из осложнений после COVID-19. «Исследований на этот счет пока мало, но проблема уже налицо, и она далеко не шуточная — это только вершина айсберга и серьезный звоночек, который может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил специалист.

По его словам, мужчинам в такой ситуации не следует заниматься самолечением или отмахиваться от проблемы: нужно пройти обследование, поскольку часто появление эректильной дисфункции связывают с повышенным риском развития инсультов и инфарктов.

Ранее врач-уролог, академик РАН Армаис Камалов назвал причины, по которым мужчина болеют COVID-19 чаще, чем женщины, а также тяжелее переносят инфекцию. Медик отметил, что помимо более тяжелого течения коронавирусной инфекции у мужчин, после выздоровления у них могут наблюдаться временные проблемы с потенцией.

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Марина Совина
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