Глава СКР взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании петербурженки

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании 16-летней жительницы Санкт-Петербурга после того, как прокуратура в очередной раз вернула материалы на доследование. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает сайт СКР.

По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал от следователей оперативный доклад по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. С точки зрения СКР, следствие собрало достаточное количество доказательств и направило уголовное дело в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Однако прокуратура постановила, что по делу необходимо провести дополнительные следственные действия. Потому Бастрыкин затребовал от подчиненных информацию о причинах возвращения материалов.

В феврале 2021 года в правоохранительные органы обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила, что на вечеринке изнасиловали ее 16-летнюю дочь. Оперативники вскоре задержали подозреваемых: одного студента СПбГУ и двоих 11-классников.

