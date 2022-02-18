Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Глава СКР взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании петербурженки

Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании 16-летней в Петербурге

Фото: Globallookpress.com

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании 16-летней жительницы Санкт-Петербурга после того, как прокуратура в очередной раз вернула материалы на доследование. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает сайт СКР.

По данным ведомства, Александр Бастрыкин потребовал от следователей оперативный доклад по уголовному делу в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. С точки зрения СКР, следствие собрало достаточное количество доказательств и направило уголовное дело в прокуратуру для последующей передачи в суд.

Однако прокуратура постановила, что по делу необходимо провести дополнительные следственные действия. Потому Бастрыкин затребовал от подчиненных информацию о причинах возвращения материалов.

В феврале 2021 года в правоохранительные органы обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая сообщила, что на вечеринке изнасиловали ее 16-летнюю дочь. Оперативники вскоре задержали подозреваемых: одного студента СПбГУ и двоих 11-классников.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
Посол России не увидел главного в союзе Британии с Польшей и Украиной
Подозреваемых в убийстве туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии задержали
Глава СКР взял под личный контроль дело о групповом изнасиловании петербурженки
ДНР заявила о двух убитых украинских диверсантах
Ургант пошутил о запрете вонючим пассажирам заходить в метро в Петербурге
Врач заявила о температурном хвосте у переболевших COVID-19
«Империя Кремля» стала предметом разговора Тихановской и Кличко в Германии
Патрушев рассказал о ликвидации шести террористических ячеек на Урале
Педофил получил 22 года колонии за растление несовершеннолетних в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.