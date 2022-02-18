В Крыму приготовились к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями. Его слова передает РИА Новости.

Константинов отметил, что своей стороны крымское правительство также готово ехать в Минск налаживать сотрудничество. Если приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в восьмую годовщину Крымской весны, то это вызовет глубокое уважение и интерес, заявил глава регионального парламента. «Александр Лукашенко — человек, который показал, в отличие от Януковича, как необходимо себя вести главе государства в сложный для страны период. Поэтому нам будет о чем поговорить», — заявил Константинов.

Ранее Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России. Он не исключил, что Белоруссия признает Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками. Глава государства отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин.