Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Крыму приготовились к масштабному сотрудничеству с Белоруссией

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что регион готов к сотрудничеству с Минском
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров готов к масштабному сотрудничеству с Белоруссией и обмену делегациями. Его слова передает РИА Новости.

Константинов отметил, что своей стороны крымское правительство также готово ехать в Минск налаживать сотрудничество. Если приезд президента Белоруссии Александра Лукашенко состоится в восьмую годовщину Крымской весны, то это вызовет глубокое уважение и интерес, заявил глава регионального парламента. «Александр Лукашенко — человек, который показал, в отличие от Януковича, как необходимо себя вести главе государства в сложный для страны период. Поэтому нам будет о чем поговорить», — заявил Константинов.

Ранее Лукашенко назвал условие для признания Крыма частью России. Он не исключил, что Белоруссия признает Крым российским, а Южную Осетию и Абхазию — независимыми республиками. Глава государства отметил, что это произойдет, когда он сам увидит потребность в этом и о ней ему сообщит президент России Владимир Путин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Постпред США в ООН рассказала о европейских вторжениях России
Володин заявил о замалчивании Вашингтоном и Брюсселем преступлений Киева
В МОК признались в нежелании видеть Валиеву среди участников Олимпиады
В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины
Россияне бросились скупать два вида товаров
Диетологи назвали 10 продлевающих молодость продуктов
Токаев пообещал раскрыть итоги расследования о январских событиях в Казахстане
Предложен проект сверхбыстрого межзвездного паруса
Трюдо обвинил протестующих дальнобойщиков в получении денег из-за рубежа
Москвичам спрогнозировали дождь и мокрый снег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.