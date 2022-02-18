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Представлен самый мощный смартфон

ZTE анонсировала мощный игровой смартфон Nubia Red Magic 7

Фото: Nacho Doce / Reuters

ZTE анонсировала линейку флагманских смартфонов для геймеров Nubia Red Magic 7. Об этом сообщает издание GSMArena со ссылкой на материалы компании.

В серию представленных девайсов вошли два устройства — Red Magic 7 и 7 Pro. Смартфоны базируются на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и отличаются наличием чипа Red Core 1, который обрабатывает некоторые задачи. Также гаджеты получили игровые триггеры, систему охлаждения с девятислойной структурой, выделенный вентилятор. Специалисты называют девайсы Red Magic 7 одними из самых мощных смартфонов на рынке.

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Базовый Red Magic 7 получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой частоты до 165 герц и максимальной яркостью 600 нит, аппарат имеет от 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели девайса находится тройная камера с объективами разрешением 64, 8 и 2 мегапикселей, спереди — 8-мегапиксельная фронтальная камера, телефон имеет батарею емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядкой мощностью 120 ватт.

Топовый 7 Pro отличается от стартовой модели экраном с частотой обновления до 120 герц и яркостью до 700 нит, наличием версии с 18 гигабайтами оперативной и одним терабайтом встроенной памяти, расположенной под дисплеем фронтальной камеры разрешением 16 мегапикселей. Также у модели есть батарея на 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 ватт.

Обе модели имеют поддержку специального приложения Red Magic Studio, которое позволяет передавать содержимое экрана по беспроводной сети с частотой обновления 120 герц, по проводу — 165 герц. Устройства поставляются с ОС Android 12 и фирменной оболочкой Red Magic 5.0.

Стоимость базового Red Magic 7 составляет 555 евро или около 48 тысяч рублей. Топовый Red Magic 7 Pro с 18 гигабайтами оперативной и одним терабайтом встроенной памяти обойдется в 1040 евро или около 91 тысячи рублей.

В конце января ZTE заявила, что ее будущий игровой смартфон Nubia Red Magic 7 поставил рекорд бенчмарка AnTuTu. В синтетических тестах флагман стал первым смартфонов, который побил отметку в миллион очков, набрав 1 101 769 баллов.

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Андрей Ставицкий
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