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В Ростове отказались комментировать заявления ДНР об эвакуации в Россию

В Ростовской области не комментируют слова главы ДНР Пушилина об эвакуации жителей

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Пресс-секретарь главы Ростовской области отказалась комментировать заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина об эвакуации жителей в этот регион, сообщает NEWS.ru.

«В Министерство иностранных дел, пожалуйста. Я не уполномочена ничего комментировать на этот счет. Это компетенция МИД РФ, я не могу комментировать то, что что-то там иностранный гражданин говорит», — сказала она.

Ранее глава ДНР рассказал, что власти самопровозглашенной республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Пушилин также сообщил о договоренности с российским руководством, согласно которой вывезенные граждане будут размещены в Ростовской области.

Помимо прочего, глава ДНР заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вскоре отдаст военным приказ перейти к наступлению в Донбассе. Он также отметил, что у Вооруженных сил ДНР есть опыт ведения военных действий, и они находятся в постоянной боевой готовности.

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Алина Гончарова
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