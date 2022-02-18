На иностранца завели дело за сокрытие информации о ставших террористами знакомых

На Сахалине возбудили дело в отношении иностранца, который не сообщил в полицию о знакомых-террористах. Об этом в пятницу, 18 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мигрант общался в соцсетях со своими друзьями и узнал, что они начали увлекаться экстремистской религиозной идеологией. В 2015 году они переехали в другую страну, где вступили в международную террористическую организацию и стали воевать против правительственных войск.

Подозреваемому вменяют статью 205 («Несообщение о преступлении») УК РФ, так как он, не являясь их близким родственником, не рассказал полицейским об экстремистском преступлении.

28 декабря сообщалось, что в Адыгее россиянке дали восемь лет колонии за переводы денег для участницы террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).