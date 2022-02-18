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Жизнь потерявшейся собаки спасли при помощи беспилотника с сосисками

Спасатели привязали к дрону сосиски и вывели заблудившегося пса из болота

Кадр: Guardian News / YouTube

В Великобритании команда спасателей при помощи дрона с сосисками вывела из болота заблудившуюся собаку. Об этом сообщает Metro.

Метис пород джек рассел и уиппет по кличке Милли потерялся в районе болотистого природного заказника Фарлингтон-Маршес. Хозяйка Милли Эмма Оукс боялась, что жизни ее питомицы грозит опасность.

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Поиски пса длились четыре дня. К ним привлекались полиция, береговая охрана и каякеры. В итоге собаку обнаружили, но она находилась в недоступной для людей местности. Спасти животное удалось только благодаря беспилотнику с привязанными к нему сосисками, который предоставила благотворительная организация.

Руководитель спасателей Крис Тейлор заявил, что необходимо было испробовать все доступные способы спасти пса, так как в противном случае исход поисков мог бы оказаться плачевным. «Нам надо было придумать идею, как вывести собаку из опасной зоны, и один из пилотов дронов предложил прикрепить к беспилотнику еду. Это была безумная идея, но поскольку Милли успела проголодаться, она сработала», — пояснил он.

Благодаря дрону, собаку удалось отвести на 300 метров от топей, где она могла утонуть. Оукс заявила, что острый нюх ее питомицы помог ей спастись. Собака даже чуть не уронила дрон, когда ей удалось поймать одну из сосисок. «Милли любит поесть, и она готова съесть все, что вы ей дадите: сырую морковь, огурец... но больше всего она любит сосиски». Чтобы привлечь собаку, волонтеры организовали на пляже барбекю, где жарили сосиски.

Тейлор подчеркнул, что раньше специалистам благотворительной организации не приходилось прибегать к такому способу спасения животных.

Ранее сообщалось, что в Испании сотрудникам Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование) удалось спасти собаку, попавшую в ледяную ловушку. Они разделись догола, залезли в обледеневшее озеро и достали животное.

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Алиса Дмитриева
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