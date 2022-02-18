Глава Пентагона созвонился с Сергеем Шойгу
Глава Минобороны Шойгу поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином
Глава Минобороны США Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.
Со ссылкой на Минобороны РФ агентство передало, что разговор шефа Пентагона с российским коллегой состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее глава Минобороны США заявлял, что на фоне украинского кризиса, возможности для диалога между США и Россией еще не исчерпаны. При этом он рассказал о российских войсках, которые стягиваются к Украине. Остин обвинил российское правительство в том, что это продолжается, несмотря на заявления об отводе сил от украинских границ.