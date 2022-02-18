Глава Пентагона созвонился с Сергеем Шойгу

Глава Минобороны США Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на Минобороны РФ агентство передало, что разговор шефа Пентагона с российским коллегой состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее глава Минобороны США заявлял, что на фоне украинского кризиса, возможности для диалога между США и Россией еще не исчерпаны. При этом он рассказал о российских войсках, которые стягиваются к Украине. Остин обвинил российское правительство в том, что это продолжается, несмотря на заявления об отводе сил от украинских границ.