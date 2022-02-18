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Глава Пентагона созвонился с Сергеем Шойгу

Глава Минобороны Шойгу поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Глава Минобороны США Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Со ссылкой на Минобороны РФ агентство передало, что разговор шефа Пентагона с российским коллегой состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее глава Минобороны США заявлял, что на фоне украинского кризиса, возможности для диалога между США и Россией еще не исчерпаны. При этом он рассказал о российских войсках, которые стягиваются к Украине. Остин обвинил российское правительство в том, что это продолжается, несмотря на заявления об отводе сил от украинских границ.

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Николай Чигасов
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