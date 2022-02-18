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В ДНР подсчитали количество выпущенных за сутки со стороны Украины снарядов

СЦКК сообщил, что за сутки украинские силовики выпустили по ДНР более 300 снарядов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинские силовики за сутки выпустили более 300 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), текст приводит РИА Новости.

По их данным, в течение пятницы, 18 февраля, украинские силовики выпустили 323 мины и снаряда калибром 82, 120 и 122 миллиметра. Кроме того, было выпущено четыре танковых снаряда.

Обстрел велся в направлении 18 городов и населенных пунктов самопровозглашенной республики.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. По разным подсчетам, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины выпустили десятки снарядов, чаще всего сообщается об использовании мин калибра 120 миллиметров.

Марина Совина
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