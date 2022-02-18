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В Киеве заявили об отсутствии приказов на освобождение Донбасса

Секретарь СНБО Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Pavlo_bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов на освобождение Киевом Донбасса нет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет», — следует из заявления представителя СНБО на брифинге.

По словам Данилова, Украина осознает, что в случае освобождения этих территории начнутся жертвы среди гражданского населения. Он также заявил, что Россия специально запустила фейки о планах наступления, чтобы спровоцировать украинских военных на «те ответы, которые они хотели, чтобы мы оказывали».

18 февраля о массовой эвакуации населения ДНР в Россию объявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Марина Совина
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