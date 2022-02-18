Провалившийся в глубокий колодец мальчик выживал в нем трое суток и умер

В афганской провинции Забуль спасатели не успели помочь мальчику, который провалился в глубокий колодец и выживал там в течение трех суток. Об этом сообщается на сайте телекомпании Al Jazeera.

Пятилетний (ранее сообщалось, что ему 10 лет) мальчик по имени Хайдар упал в 25-метровый колодец во вторник, 15 февраля. По словам дедушки ребенка, 50-летнего Хаджи Абдула Хади, Хайдар пытался помочь взрослым выкопать новую скважину.

Спасатели прибыли на место происшествия, оценили ситуацию и предположили, что мальчик находился на глубине 10 метров. В течение трех суток они пытались добраться до Хайдара, аккуратно прокапывая траншею. В какой-то момент они уперлись в твердые камни и замедлили работу из-за опасения, что пыль от раскопок засыплет мальчика, и он задохнется.

По данным официальных лиц, утром 18 февраля ребенок был жив, однако позже было объявлено, что Хайдар скончался.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик Райан, провалившийся в 32-метровый колодец в марокканской провинции Шефшауэн и выживавший там пять дней, умер. Король Марокко Мохаммед VI позвонил родителям ребенка и выразил им соболезнования.